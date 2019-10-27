عبد الله السعيد يضيف الهدف الثانى لبيراميدز فى شباك يانج أفريكانز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، الهدف الثانى لفريقه فى شباك يانج أفريكانز التنزانى بعد صناعة متقنة من محمد فاروق فى الدقيقة 63 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على الملعب الوطنى بتنزانيا، ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 3 نوفمبر المقبل.
وتقدم بيراميدز بهدف دون رد أحرزه إيريك تراورى فى الدقيقة 41 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف عبد الله السعيد الهدف الثانى.
وتعد مشاركة بيراميدز هى الأولى فى مسابقة الكونفدرالية حيث تأهل عن الموسم الماضى بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري.
أما فريق يانج أفريكانز فلقد فاز على تاونشيب رولز من بتسوانا بهدفين مقابل هدف في إجمالي مباراتي الذهاب والعودة ليصعد إلى دور الـ32 ويلتقي بزيسكو يونايتد الزامبي، لينجح زيسكو في الإطاحة به، عقب التعادل في تنزانيا 1-1، والفوز على يانج في زامبيا بهدفين مقابل هدف ليودع الفريق التنزاني دوري الأبطال الافريقى ويذهب إلى الكونفدرالية.
ويعد الزمالك بطل النسخة الأخيرة من بطولة الكونفيدرالية، التي توج بصعوبة على حساب نهضة بركان المغربي بعد الهزيمة بهدف دون رد في لقاء الذهاب، ومن ثم الفوز بنفس النتيجة في مباراة الإياب التي أقيمت بملعب "برج العرب"، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي كانت في صف الفارس الأبيض ليتوج بالبطولة لأول مرة في تاريخه.
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