شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لاعبو منتخب الشباب يتدربون على النشيد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001 على تخصيص جزء من المحاضرات اليومية للاعبين من أجل تحفيظهم النشيد الوطنى الذى يتم عزفه خلال المباريات.

وظهر فيديو من داخل معسكر منتخب مصرالشباب المقام حالياً بالقاهرة استعداداً لتصفيات أمم أفريقيا 2021 تدريب للاعبين بحفظ النشيد الوطنى.

ويضم منتخب الشباب 24 لاعبا هم: حمزة علاء ومحمد بركات ومحمود صابر ومحمد أشرف ووالعربى بدر من الأهلى، وأحمد عيد وأسامة فيصل من الزمالك، وزياد كمال وعبد الله عادل وعبد الرحمن العشرى من انبى، وايهاب العايدى وزياد فرج من المصرى، ومحمد الشناوى وومحمود عباس من بتروجت، وعماد ميهوب وابراهيم عادل من بيراميدز، وزياد عماد من الجونة، وحمادة فاروق من المقاصة، وفارس مجاهد من سموحة، وحازم هانى من المنصورة، وعبد الغنى محمد من الاتحاد، ومحمود صابر من المستقبل وحسام حسن من غزل المحلة، ويوسف المجيد لاعب هيرتا برلين الألمانى.