سوبر كورة.. الأهلي يمنح وليد أزارو "استمارة 6" فى الشتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح مصير المهاجم المغربى مع الأهلي غامضا للغاية بسبب عدم المشاركة وشعور اللاعب بأنه غير مُرحّب به فى التشكيل الأساسي للفريق. ولا يقدم آزارو عروضا جيدة هذا الموسم مع الاهلي وغاب عن التشكيل الأساسى للفريق، ليضطر المدرب السويسرى للاعتماد على النيجيرى جونيور أجاى فى مركز المهاجم الصريح خلال معظم المباريات الماضية. لمعرفة لماذا قرر الأهلي منح وليد أزارو "استمارة 6" فى الشتاء عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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