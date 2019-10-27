شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإنجليزي| التشكيل الرسمي لقمة ليفربول وتوتنهام والان مع التفاصيل

يستضيف فريق ليفربول نظيره توتنهام في قمة الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بملعب "أنفيلد رود". وأعلن الألماني "يورجن كلوب" المدير الفني لليفربول عن تشكيلة فريقه والتي جاءت على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون خط الدفاع: أرنولد - لوفرين - فان دايك - روبيرستون خط الوسط: فينالدوم - فابينيو - هيندرسون Advertisements خط الهجوم: ماني - فيرمينو - صلاح. بينما جاءت تشكيلة بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام كالتالي: حراسة المرمى: جادزانيا خط الدفاع: اورييه - سانشيز - ألديرفيلرد - روز. خط الوسط: هاري وينكس - سيسوكو - إيركسن. خط الهجوم: ديلي ألي - سون هيونج مين - هاري كين.

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