شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ينتظره رقم قياسي تاريخي اليوم والان مع التفاصيل

يسعي اللاعب المصري "محمد صلاح " للتسجيل امام توتنهام اليوم ليصل الي رقم قياسي جديد، تسجيل صلاح لهدف في شباك توتنهام سيصل به للهدف رقم 50 بملعب أنفيلد خلال 58 مشاركة، ليصبح بذلك أسرع لاعبي الريدز وصولا لهذا الرقم بعد روجر هانت. ونستعرض لكم اخر ١٣ مواجهة لليفربول امام ‏توتنهام: خسر ليفربول مرة واحدة فقط في آخر ١٣امام توتنهام بالدوري الانجليزي، وفاز في ٨ وتعادل في ٤ مباريات . ويواجه اليوم ليفربول متصدر الدوري الانجليزي الممتاز نظيره توتنهام في اطار منافسات الجولة العاشرة من "البريميليج" في محاولة لتوسيع الفارق بينه وبين المان سيتي الي ٦ نقاط . Advertisements ويدخل الريدز المباراة بالتشكيل المتوقع حراسة المرمي : اليسون خط الدفاع: فان دايك -ميلنر-لوفرين-روبرتسون خط الوسط:فابينهو-هيندرسون-شامبرلين خط الهجوم : صلاح-ماني-فيرمينيو

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