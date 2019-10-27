شكرا لقرائتكم خبر عن بريوفيتش يقود تشكيلة الاتحاد أمام أبها والان مع التفاصيل

يلتقي بعد قليل الاتحاد السعودي مع نظيره ابها في الاسبوع الثامن من اطار منافسات دوري كاس الامير "محمد بن سلمان" ويدخل الاتحاد المباراة بالتشكيل الاتي : حراسة المرمي: القرني خط الدفاع: الصحفي-كوستا-المالكي-الحميد خط الوسط:الاحمدي-الشمراني-فيلانوفا-البيشي-رومارينيو خط الهجوم: بريوفيتش Advertisements ويدخل "ابها" المباراة بالتشكيل الاتي: حراسة المرمي:محمدي خط الدفاع:تاهرات-اتوشي-عاشور-الخثلان خط الوسط: العواضي-غابرييل-بقير-النابت-قيسي خط الهجوم:اندرياتسيما ويحتل الاتحاد المركز الـ١٠ برصيد ٩ نقاط بفارق نقطة وحيدة عن "ابها" الذي يأتي في المركز ١٢ برصيد ٨ نقاط.

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