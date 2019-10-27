شكرا لقرائتكم خبر عن بوجبا يضع خطة الهروب لريال مدريد في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل

رفض النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشيستر يونايتد الإنجليزي التوقيع على عقود التجديد للشياطين الحمر تمهيدا لرغبته الواضحة بالانتقال لريال مدريد الإسباني والعمل تحت قيادة مواطنة زين الدين زيدان.

بوجبا يقترب من ريال مدريد

وارتبط الدولي الفرنسي بول بوجبا الذي يبلغ من العمر 26 عاماً طوال الميركاتو الصيفي المنصرم بالانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني، ولكن مطالب مانشستر يونايتد المالية الكبيرة حالت دون إتمام الصفقة.

بوجبا يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد

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وفي سياق متصل أكدت شبكة “أوك دياريو” الإسبانية اليوم الأحد، أن بول بوجبا لا يزال يرغب في العمل تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ولذلك وضع خطة للانتقال إلى ريال مدريد في الصيف، وهي رفض تمديد عقده مع مانشستر يونايتد للسماح له بالمغادرة في نهاية الموسم تجنباً لخسارته مجاناً في صيف 2021 بعد انتهاء عقده.

وقالت شبكة “أوك دياريو” : أن بول بوجبا بطل العالم مع منتخب فرنسا، أبلغ زين الدين زيدان بأنه لن يجدد عقده مع الشياطين الحمر والذي سينتهي في صيف 2021، وهو ما قد يدفع مانشستر يونايتد للموافقة على انتقاله لريال مدريد لتجنب رحيله مجاناً.

مباراة مانشستر يونايتد اليوم

وفي سياق آخر يستعد فريق مانشيستر يونايتد لخوض مواجهة الجولة العاشرة من البيرليمرليج عندما يحل ضيفا ثقيلا على الصاعد حديثا نورويتش سيتي في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد.