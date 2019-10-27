شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم علي يانج افريكانز بهدف نظيف في الشوط الأول والان مع التفاصيل

انتهي الشوط الاول من لقاء بيراميدز ويانج افريقانز بتقدم الضيوف بيراميدز بهدف نظيف سجله "ايريك تراوري" ودخل بيراميدز المباراة بالتشكيل الاتي :. حراسة المرمي: أحمد الشناوي خط الدفاع: رجب بكار - احمد ايمن-عبدالله بكري-عمر جابر Advertisements خط الوسط:نبيل دونجا-ايريك تراوري-محمد فتحي-عبدالله السعيد-محمد فاروق الهجوم: دودو الجباس وكان مشوار بيراميدز في البطولة الفوز علي ايتوالي الكنغولي ٥/١ ذهابا وايابا ، ليلاقي بعدها شباب بلوزداد الجزائري والفوز بنتيجة ٢/١ ذهابا وايابا ، ويلاقي بيراميدز اليوم يانغ افريكانز الذي ودع بطولة دوري ابطال افريقيا مبكرا امام زيسكو يونايتد الزامبي بعد الخسارة ٣/٢ ذهابا وايابا . ويذكر ان المباراة تقام في اطار منافسات ذهاب الكنفدرالية الافريقية ، وتلعب المباراة علي ملعب الوطني في تنزانيا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يتقدم علي يانج افريكانز بهدف نظيف في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.