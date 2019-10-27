شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم يانج أفريكانز بهدفين لهدف في الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق بيراميدز الفوز على يانج أفريكانز التنزاني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، في ذهاب دور الـ32 المكرر بالكونفيدرالية.

تقدم إيريك تراوري بالهدف الأولبيراميدز في الدقيقة 41 من الشوط الأول، وأضاف عبدالله السعيد الهدف الثاني للفريق، في الدقيقة 65، قبل أن يدرك يانج أفريكانز هدف تقليص الفارق.