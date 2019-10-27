المصري يسحق بطل سيشل برباعية ويضع قدمًا في «مجموعات» الكونفيدرالية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، فوزًا كبيرًا على مضيفه كوت دي أور بطل سيشل، بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم، على ستاد لينيتيه بالعاصمة فيكتوريا في ذهاب دور الـ32 المكرر من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
أدار المباراة طاقم تحكيم من موريشيوس مكون من باتريس ميلازار حكماً للساحة ومعه كل من سايلش جوبين ونواز روساي كمساعدين بالإضافة إلى الحكم الرابع جانيش شتوري.
انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدفين للاشئ سجلهما أحمد ياسر في الدقيقة السادسة ومحمود وادي في الدقيقة الرابعة عشر، وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني نجح أوستين أموتو وأحمد جمعة في إضافة هدفين لتنتهي المباراة بفوز كبير للنسور برباعية نظيفة خارج ملعبه.
بتلك النتيجة يضع المصري قدمًأ في دور المجموعات للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية وذلك قبل أسبوع من لقاء العودة بين الفريقين والمقرر إقامته في الثالثة عصر الأحد المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب.
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