شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الليلة.. هاري كين: «فان دايك ليس المدافع الذي لا يقهر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي ومهاجم فريق توتنهام، أن نادي ليفربول ومدافعه الهولندي فيرجل فان ديك يمكن التفوق عليهما، وذلك قبل اللقاء الذي سيجمعهما في السادسة والنصف مساء اليوم، على ملعب آنفيلد، في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وقال هاري كين في تصريحات نشرتها صحيفة «آس» الإسبانية: «فان ديك مدافع عظيم، ولكنه ليس المدافع الذي لا يُقهر، وليفربول كذلك ليس الفريق الذي لا يُقهر».

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وتابع: «يجب علينا فقط أن نركز على أنفسنا، أي فريق يمكن قهره في يوم ما، علينا فقط أن نحاول أن نفعل ذلك في أنفيلد».

وعن المواجهة الفردية مع فان دايك، قال كين: «كمهاجم، الأمر بالنسبة لي ليس مواجهة فردية، هناك العديد من الأمور الأخرى مثل الحصول على المساعدة، فان ديك مدافع ممتاز، وقدم موسمين رائعين مع ليفربول».

واختتم: «في نهاية المطاف، إنها لعبة جماعية، لذلك علينا جميعًا أن نكون مع بعضنا البعض وهذا هو الهدف الرئيسي».

الجدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المركز العاشر برصيد 12 نقطة.