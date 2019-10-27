شكرا لقرائتكم خبر عن صحف إنجليزية تبرز رفض أحمد فتحي ترك شارة قيادة المنتخب لـ«صلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبرزت الصحف الإنجليزية ومن بينها صحيفتي «ديلي ميل» و«ذا صن»، أزمة شارة قيادة المنتخب الوطني، ورفض أحمد فتحي، قائد الأهلي تركها لنجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وأشارت صحيفة «ديلي ميل»، إنه في الوقت الذي يخطط فيه الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، منح شارة القيادة إلى محمد صلاح، كنوع من الاعتذار عن أزمة التصويت له في جوائز «ذا بيست»، فاجأ أحمد فتحي الجميع برفضه التخلي عن الشارة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح ألمح إلى الابتعاد عن المنتخب بعدما أزال «لاعب منتخب مصر» في تعريفه على موقع «تويتر» مبقيا فقط على «لاعب ليفربول»، بعد أن فوجئ بعدم التصويت له من جانب مسؤولي الكرة في مصر.

ونقلت الصحيفة تصريحات عن نادر شوقي، وكيل «فتحي»، بأن قائد الأهلي أبدى دهشته مما ينوي مسؤولو المنتخب القيام به، وأكد رفضه ترك الشارة، وأنه لن يستمر في المنتخب حال سحب الشارة منه ومنحها لصلاح«.

وكان حسام البدرى، قال في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن قرار منح محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، شارة الكابتن، جاء بعد موافقة الجميع تقديراً له وللإنجازات التي حققها في الدورى الإنجليزى، وأيضاً مع صفوف المنتخب الوطنى خلال الفترة الماضية، خاصة أنه كانت له أيدى بيضاء في تأهل المنتخب لمونديال كأس العالم الأخير في روسيا، وأن هناك معايير جديدة لاختيار قائد المنتخب، الأمر الذي أثار حالة من الجدل في الفترة الماضية.