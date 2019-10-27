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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مبابي يرفض التجديد لباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانة ان اللاعب الفرنسي "كيليان مبابي " يرفض التجديد لناديه الفرنسي "باريس سان جيرمان" حيث من المتوقع رحيل اللاعب الي صفوف ريال مدريد الاسباني .
ويرغب رئيس نادي ريال مدريد "فلورنتينو بيريز" بالفوز بخدمات اللاعب وجلبه الي النادي الملكي في صفقة قد تكلف خزينة الفريق ٣٠٠ مليون يورو لتكون اغلي صفقة في تاريخ كرة القدم ، يذكر ان النادي الملكي كان قريب من حسم صفقة "مبابي" في صيف ٢٠١٧ ولكن اختلف اللاعب والنادي علي الراتب ودخل النادي الفرنسي باريس سان جيرمان لخطف اللاعب من الملكي.
ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في الليجا الاسبانية خلف الغريم التقليدي برشلونة بفارق نقطة واحدة تفصله عن الصدارة ، الجدير بالذكر ان الكلاسيكو المنتظر بين الفريقين قد تأجل الي ١٨ ديسمبر القادم .
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