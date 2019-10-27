شكرا لقرائتكم الأمن يوافق على إقامة مباراة المصري أمام بطل سيشل فى برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وحرص الدكتور علي الطرابيلي، أمين صندوق النادي المصري، ورئيس بعثة النادي، في سيشل، على تفقد استاد لينيتيه بمدينة فيكتوريا عاصمة سيشل والذي يستضيف مباراة ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري ومضيفه كوت دي أور بطل سيشل المقرر إقامتها في الثانية عصر الأحد المقبل، بمرافقة اللواء ياسر سالم، مدير الكرة وياسر عزت، مدرب الفريق الأول بجولة تفقدية . واطمئن على أرضية الملعب المغطى بالنجيل الصناعي، وكذلك غرف خلع الملابس، وأتم الطرابيلي اتفاقه مع مسئولي كوت دي أورعلى إقامة مران المصري غدا على الملعب الفرعي للإستاد، فيما سيتم إقامة مراني الجمعة والسبت على الملعب الرئيسي للاستاد .

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