شكرا لقرائتكم الخطيب يجتمع مع مسئولي الأهلى لبحث تطوير قناة الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت الجلسة القصيرة التى جرت مساء أمس بمنزل محمود الخطيب نظرا لظروفه الصحية مناقشة العديد من الأمور العاجلة الخاصة بقناة النادي والخطة المستقبلية لتطوير القناة واستثمار العائد منها بما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي .
هذا وسوف يناقش مجلس إدارة النادي في اجتماعاته المستقبلية ما تم التوصل إليه خلال هذه الجلسة.
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