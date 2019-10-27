شكرا لقرائتكم اتحاد الملاكمة يوجه الدعوة رسمياً للدول العربية للمشاركة فى البطولة العربية للشباب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأكد على إقامة البطولة فى المركز الأوليمبى الذى استضاف النسخة الماضية العام الماضى وحققت نجاحا كبيرا بمشاركة عدد كبير من الدول العربية.
وستقام بطولة الجمهورية للشباب خلال الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر المقبل بالإسكندرية بمشاركة عدد كبير من اللاعبين.
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