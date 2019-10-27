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اتحاد الملاكمة يوجه الدعوة رسمياً للدول العربية للمشاركة فى البطولة العربية للشباب...

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شكرا لقرائتكم اتحاد الملاكمة يوجه الدعوة رسمياً للدول العربية للمشاركة فى البطولة العربية للشباب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل  

و قال رئيس إتحاد الملاكمة أنه من المقرر أن يتم توجيه الدعوة لجميع الدول بدء من شهر نوفمبر القادم لتلقى تأكيدات المشاركة .

 

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وأكد على إقامة البطولة فى المركز الأوليمبى الذى استضاف النسخة الماضية العام الماضى وحققت نجاحا كبيرا بمشاركة عدد كبير من الدول العربية.

 

وستقام بطولة الجمهورية للشباب  خلال الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر المقبل بالإسكندرية بمشاركة عدد كبير من اللاعبين.

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