شكرا لقرائتكم 12 لاعب فقط يشاركون فى تدريبات الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشارك كلا من شريف إكرامي وعلي لطفي ومحمد هاني وحسين السيد وصالح جمعة وحسام عاشور ورامي ربيعة وأحمد الشيخ ومروان محسن وسعد سمير ومحمود وحيد وياسر إبراهيم.
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