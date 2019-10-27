شكرا لقرائتكم 12 لاعب فقط يشاركون فى تدريبات الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك 12 لاعبا فقط في مران الفريق الجماعي للأهلي، والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، حيث استأنف الفريق تدريباته اليوم بعد حصوله على راحة يومي الجمعة والسبت بقرار من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق. وشارك كلا من شريف إكرامي وعلي لطفي ومحمد هاني وحسين السيد وصالح جمعة وحسام عاشور ورامي ربيعة وأحمد الشيخ ومروان محسن وسعد سمير ومحمود وحيد وياسر إبراهيم. ويطير الأهلي يوم 31 أكتوبر الجاري للإمارات لخوض معسكر هناك استعداداً لإستئناف بطولة الدوري العام يتخلله مباراة ودية أمام فريق بني ياس الإماراتي وسيتواجد اللاعبين الدوليين برفقة الفريق بعد موافقة حسام البدري المدير الفني للمنتخب على سفرهم على أن يلتحقوا بمعسكر المنتخب يوم 5 نوفمبر المقبل.

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