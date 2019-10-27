شكرا لقرائتكم المصرى يضع قدما فى دور الـ16 بالكونفدرالية برباعية فى بطل سيشل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتسح فريق المصرى البورسعيدى، فريق كوت دى اور بطل سيشل، برباعية نظيفة، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، فى اللقاء الذى أقيم عصر اليوم على ملعب لينيتيه بسيشل .

جاءت أهداف المصرى أحمد ياسر فى الدقيقة 6 ومحمود وادى فى الدقيقة 15، واوستن اموتو فى الدقيقة 89 وأحمد جمعة الهدف الرابع فى الدقيقة 91، بينما لم تكن هناك أى خطورة من لاعبى بطل سيشل .

ودفع إيهاب جلال بكل من حسين رجب بدلا من أحمد ياسر، وشارك عمرو موسى بديلا لإيزى أيميكا، أما أحمد جمعة فشارك بدلا من محمود وادى ، خلال احداث المباراة

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بهذه النتيجة يخطو المصرى خطوة كبيرة نحو الصعود لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، حيث من المنتظر أن يحسم المصرى مباراة الإياب بنتيجة كبيرة نظرا لفارق الإمكانيات والخبرات بين لاعبى الفريقين.