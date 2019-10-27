شكرا لقرائتكم العروض الخليجية تنهال على صمام أمان الزمالك للاستفادة من خدماته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهالت العروض على محمود علاء مدافع الزمالك، حيث تلقى عدداً من العروض الخليجية خلال الفترة الأخيرة، وذلك للحصول على خدماته من القلعة البيضاء فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعدما قدم اللاعب مستويات جيدة مع فريقه منذ الموسم الماضى بجانب إنه بات أحد العناصر الأساسية بالمنتخب الوطنى.

فى الوقت الذى يرفض فيه مسؤولو الزمالك، رحيل محمود علاء عن الزمالك فى بداية الموسم الجارى رغم العروض الجيدة التى تلقاها بعد تمسك إدارة النادى باستمراره مع الفريق لكونه أحد العناصر الأساسية بالقلعة البيضاء.

وقاد محمود علاء فريقه الزمالك مؤخرا فى الفوز على جينيراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا ثم حصل الفريق على راحة سلبية منذ نهاية اللقاء يوم الخميس الماضى، على أن ينضم اللاعب غداً الإثنين لمعسكر المنتخب الوطنى فى إطار الإعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 14 و18 نوفمبر بالجولة الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.