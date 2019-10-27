العروض الخليجية تنهال على صمام أمان الزمالك للاستفادة من خدماته...

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فى الوقت الذى يرفض فيه مسؤولو الزمالك، رحيل محمود علاء عن الزمالك فى بداية الموسم الجارى رغم العروض الجيدة التى تلقاها بعد تمسك إدارة النادى باستمراره مع الفريق لكونه أحد العناصر الأساسية بالقلعة البيضاء.
وقاد محمود علاء فريقه الزمالك مؤخرا فى الفوز على جينيراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا ثم حصل الفريق على راحة سلبية منذ نهاية اللقاء يوم الخميس الماضى، على أن ينضم اللاعب غداً الإثنين لمعسكر المنتخب الوطنى فى إطار الإعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 14 و18 نوفمبر بالجولة الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.
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