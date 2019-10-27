شكرا لقرائتكم نادي كوت دي أور يطلب استضافة لقاء الإياب أمام المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مسئولو نادي كوت دي أور بطل سيشل، مواجهة فريق المصري فى لقاء الإياب على ملعبهم وعدم خوضه بمصر توفيراً للنفقات. كشف على الطرابيلي عضو نادي المصري فى تصريحات لقناة تايم سبورت أن مسئولو سيشل قد طلبو بقاء المصري فى سيشل وخوض لقاء الإياب هناك بعد انتهاء مباراة الذهاب الدائرة حاليا. Advertisements وكان المصري قد تقدم بهدفين على فريق كوت دي أور بطل سيشل بعد مرور 75 دقيقة من عمر اللقاء. أكد الطرابيلي أنه يناقش العرض مع مسئولو نادي المصري خاصة أن مسئولو سيشل اكدو أنه سيتم مخاطبة الكاف من أجل تقديم اللقاء للأربعاء المقبل بدلاً من الأحد 3 نوفمبر.

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