شكرا لقرائتكم تفاصيل اجتماع اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع كافة الموضوعات والتفصيلات المتعلقة بكافة أوجه تنظيم البطولة لوضع اللمسات النهائية لها ، وتضمن ذلك التجهيزات وكافة الاستعدادات الخاصة باستادى القاهرة والسلام وجاهزيتهما لاستقبال المباريات والحضور الجماهير وأماكن طرح تذاكر المباريات واسعاره فئاتها والبنية المعلوماتية والمراكز الصحفية وحفلى الافتتاح والختام والذين سيتسما وفقاً لما استعرضه الوزير بالبساطة وعدم التكلف مع ضرورة التميز بما يعكس الصورة الحضارية والمكانة والريادة المصرية الرياضية أفريقياً وعالمياً.
كما استعرضت لجان البطولة كل فيما يخصه الاستعدادات والمتطلبات الخاصة بكل لجنه على حدة بما في ذلك لجان الملاعب والاستادات والصحة والمعلومات والتذاكر والمالية والإعلامية والمتطوعين وكافة الأمور الإدارية والفنية واللوجستية المتعلقة بالتنظيم، وتم الاتفاق على عقد اجتماع يوم السبت المقبل والموافق 2 من شهر نوفمبر وذلك لاستعراض الموقف النهائي لجميع إجراءات وأعمال التنظيم ، وذلك بخلاف الاجتماعات الفنية التي ستكون على مدار الساعة من اليوم وحتى انطلاق فعاليات ومباريات البطولة في 8 نوفمبر 2019.
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