شكرا لقرائتكم حسام البدرى يطلب تقارير كوبر وأجيرى عن المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، إلى الإطلاع على التقارير الخاصة بالفريق والتى سبق وقدمها الأرجنتينى هيكتور كوبر وخافيير أجيرى المديرين الفنيين السابقين للفراعنة، وطالب محمد بركات مدير المنتخب تجهيزها. ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2021 بالكاميرون. بدأ الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدرى تجهيز بدائل تحسباً لإلغاء المباراة الودية أمام ليبيريا أو جيبوتى المقرر لها يوم 7 نوفمبر المقبل. Advertisements وتقرر ضم 26 لاعباً للمعسكر المقبل تحسباً لإلغاء المباراة الودية التى لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن، حيث سيقوم الجهاز الفنى بعمل "تراى ماتش" بين هؤلاء اللاعبين قبل مباراتى كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر المقبل بتصفيات أمّم أفريقيا 2021.

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