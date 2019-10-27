شكرا لقرائتكم رومارينيو يتسلم جائزة أفضل لاعب في "سبتمبر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تسلم البرازيلي رومارينيو مهاجم اتحاد جدة جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر قبيل انطلاق مباراة فريقه أمام أبها، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين منتصف الشهر الجاري فوز المهاجم البرازيلي بجائزة أفضل لاعب، والأسترالي براد جونز حارس مرمى النصر بجائزة أفضل حارس، أما مدرب الهلال الروماني رازفان لوتشيسكو فحصل على جائزة أفضل مدرب.
وسجل اللاعب البرازيلي خمسة أهداف مع فريقه في مباريات الدوري حتى الآن.
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