





اسماء السيد - أحرز ديفين بوكر 30 نقطة ومرر ثماني كرات حاسمة وأضاف فرانك كامينسكي 18 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة ليفوز فينكس صنز 130-122 على لوس أنجليس كليبرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية ويضع حدا لسلسلة هزائم في 13 مباراة متتالية أمام منافسه. وسجل كيلي أوبري الابن 20 نقطة ونجح في تسع رميات حرة بينما أحرز داريو شاريتش 15 تقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة مع صنز. وأنهى كواي ليونارد اللقاء مسجلا 27 نقطة كما مرر عشر كرات حاسمة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة بينما سجل مونتريزل هاريل ولو وليامز 51 نقطة معا لصالح كليبرز الذي كان يسعى لأن يكون أول فريق يحقق ثلاثة انتصارات هذا الموسم. وأحرز هاريل 28 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة بينما سجل وليامز ثلاث تصويبات ثلاثية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوكر يسجل 30 نقطة ليمنح صنز فوزا مفاجئا على كليبرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.