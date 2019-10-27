سبالينكا تواصل التألق في الصين وتنال لقب بطولة تشوهاي









اسماء السيد - تفوقت أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء على كيكي بيرتنز المصنفة الأولى بالمسابقة 6-4 و6-2 في نهائي بطولة تشوهاي للتنس لتحرز لقبها الثالث في منافسات الفردي في الصين هذا العام اليوم الأحد.

ولم تتعرض سبالينكا، التي توجت بلقبين في شينتشين وووهان في وقت سابق هذا العام، لأي معاناة تقريبا وأنهت المباراة في 76 دقيقة دون أن تخسر إرسالها بينما كسرت إرسال اللاعبة الهولندية ثلاث مرات.

وكانت بيرتنز تتفوق 4-1 في المواجهات المباشرة على سبالينكا قبل هذه المواجهة لكن لاعبة روسيا البيضاء لم تتأثر بذلك ولعبت بثقة بينما ارتكبت اللاعبة الهولندية 14 خطأ سهلا.

وقالت سبالينكا بعد التتويج باللقب "حسنا، يبدو أني أحب اللعب في الصين وأن الصين تحبني أيضا".

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وأضافت "هذا عام مجنون. أنا سعيدة بإنهاء العام بحصد لقب وأتمنى أن أفوز بالمزيد بعد ذلك".

وبدأت سبالينكا بقوة وكانت على وشك أن تكسر إرسال بيرتنز في الشوط الأول. واستغلت سبالينكا الفرصة أثناء التقدم 5-4 في المجموعة الأولى وامتلكت ثلاث فرص للتقدم وفعلت ذلك بضربة خلفية قوية.

وأنقذت بيرتنز نفسها ثلاث مرات من نقطة خسارة المباراة أثناء التأخر 5-2 في المجموعة الثانية قبل أن تسدد ضربة خلفية خارج الملعب لتهدي سبالينكا اللقب بينما نالت تحية المشجعين.

ولن يكون أمام سبالينكا الوقت الكافي للراحة إذ ستتوجه سريعا إلى شينتشين حيث ستكون المصنفة الأولى مع زميلتها البلجيكية إليسه ميرتنز في منافسات زوجي بالبطولة الختامية لموسم السيدات وستخوض المباراة الأولى يوم الاثنين.