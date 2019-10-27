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سانتوس يكتفي بالتعادل مع كورنثيانز ويبتعد في سباق اللقب

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اسماء السيد - تلقت آمال سانتوس في اللحاق بفلامنجو متصدر الدوري البرازيلي لكرة القدم لطمة أخرى الليلة الماضية حين اكتفى بالتعادل بدون أهداف خارج ملعبه مع غريمه كورنثيانز.

ولم يُظهر أي فريق قدرة على التسجيل في مباراة متوترة تركت سانتوس في المركز الثالث برصيد 52 نقطة من 28 مباراة بفارق 12 نقطة خلف فلامنجو ونقطتين وراء بالميراس ولكل منهما مباراة إضافية.

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وانتصر سانتوس، الذي تصدر الترتيب في بداية الموسم، مرة واحدة في مبارياته الأربع الأخيرة.

وكانت نتيجة مباراة السبت محبطة أيضا لكورنثيانز الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي.

وبهذا التعادل بقي كورنثيانز في المركز الخامس برصيد 45 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ساو باولو.

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