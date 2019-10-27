لوكلير أول المنطلقين في المكسيك بعد عقوبة فرستابن









اسماء السيد - حصل شارل لوكلير سائق فيراري على مركز أول المنطلقين في جائزة المكسيك الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعد معاقبة ماكس فرستابن بالتراجع ثلاثة مراكز لفشله في التقليل من سرعته عقب ظهور الرايات الصفراء التحذيرية اليوم السبت.

وبهذه العقوبة، تقدم سيباستيان فيتل إلى الصف الأمامي الذي يهيمن عليه فيراري الآن، كما ارتقى لويس هاميلتون إلى المركز الثالث مما يعزز فرص السائق البريطاني في حسم لقبه السادس في بطولة العالم غدا الأحد.

ومنذ عودة السباق الذي يقام على ارتفاع كبير عن سطح البحر إلى جدول فورمولا 1 في 2015، انطلق الفائز دائما من الصف الأمامي.

وقال لوكلير بعد تأهله في المركز الثاني على الحلبة "أعتقد أن من الواضح للجميع أن عندما توجد رايات صفراء فإن عليك التقليل من سرعتك... أعتقد أن هذا واضح لكل السائقين. إنها الأساسيات".

وانتهت التجارب التأهيلية في إثارة بعد تعرض فالتيري بوتاس زميل هاميلتون إلى حادث كبير في المنعطف الأخير لينتشر حطام سيارته على الحلبة.

وتحدث فرستابن، الفائز بسباق المكسيك في العامين الماضيين، بنبرة متحدية في مؤتمر صحفي بعد التجارب التأهيلية عندما أقر بأنه لم يقلل من سرعته عند ظهور الرايات الصفراء التي تحذر من وجود حادث.

وقال السائق الهولندي البالغ من العمر 22 عاما "كنت أعرف أن فالتيري تعرض لحادث".

وردا على سؤال عما إذا كان قلل من سرعته، قال فرستابن "لم يكن الأمر كذلك، هل بدا كذلك؟"

ويستطيع هاميلتون حسم اللقب قبل ثلاثة سباقات على نهاية الموسم لو صعد على منصة التتويج في حلبة أوتودرومو هرمانوس رودريجيز أو حقق 14 نقطة أكثر من بوتاس.

وحصل بوتاس على الضوء الأخضر للمشاركة في السباق بعد فحوص طبية، لكن مرسيدس يواجه ليلة مليئة بالعمل من أجل إصلاح الأضرار الضخمة التي أصابت سيارة السائق الفنلندي.

وهذا ثاني سباق على التوالي يهيمن فيه فيراري على الصف الأمامي على خط الانطلاق والمرة السادسة على التوالي التي ينطلق فيها الفريق الإيطالي من المقدمة. وهذه أيضا سابع مرة ينطلق فيها لوكلير من المركز الأول.

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وقال هاميلتون قبل الإعلان عن العقوبة "ساءت الأمور في الجزء الأخير من الحلبة. أنا سعيد بشكل عام اليوم فمن الصعب مجاراة الآخرين.

"كنا نعلم أن الأمور ستكون صعبة في هذا السباق لكني قدمت كل ما عندي، لم يكن هذا كافيا من أجل مركز أول المنطلقين واستخرجت كل ما في السيارة وسيضعنا هذا في موقف جيد للمنافسة على المراكز في سباق الغد".

* حادث كبير

تأهل بوتاس، وهو السائق الوحيد الذي يملك فرصة حسابية في حرمان هاميلتون من اللقب، في المركز السادس لكن في وجود تساؤلات حول عقوبات محتملة على خط الانطلاق.

وقال السائق الفنلندي إن الفريق "متفائل للغاية" بأن السيارة قد يتم إصلاحها بدون التعرض لعقوبات.

وفقد بوتاس، الذي يتأخر بفارق 64 نقطة عن هاميلتون، السيطرة على سيارته في المنعطف الأخير وسار بمحاذاة الحائط على سرعة عالية قبل أن يصطدم بالحواجز.

وظل جالسا في السيارة لفترة وبدا أنه يتنفس بصعوبة خلال حديثه مع الفريق عبر دائرة الاتصال الداخلية قبل أن يخرج ويتجه إلى المركز الطبي.

وقال توتو فولف رئيس الفريق "نحن واثقون بنسبة 90 بالمئة أننا نستطيع إصلاح (الأضرار) بدون أي عقوبات. كانت زاوية غير معتادة للتصادم ولذا أعتقد أننا أفلتنا من مأزق".

وضمن مرسيدس بالفعل لقب الصانعين للعام السادس على التوالي بالإضافة إلى ثنائية سادسة لا سابق لها في بطولتي الصانعين والسائقين.

وتأهل التايلاندي ألكسندر ألبون زميل فرستابن في رد بول في المركز الخامس.

واستمتع كارلوس ساينز سائق مكلارين بيوم جيد آخر بعدما جاء سابعا متقدما على زميله الشاب لاندو نوريس وخلفهما ثنائي تورو روسو دانييل كفيات وبيير جاسلي.

واحتل المكسيكي سيرجيو بيريز المركز 11 مع ريسنج بوينت.