تردد قناة المغربية الرياضية الجديد TNT لمشاهدة مباريات الدوري المغربي وماتشات منتخب المغرب نايل سات...

تتابعون في هذه المقالة تردد قناة المغربية الرياضية TNT الرياضية المغربية الناقلة لمباريات الدوري المغربي وأهم الاخبار الرياضية المغربية والتونسية والجزائرية علي شاشاتها، وقد تم تغيير تردد قناة الرياضية المغربية منذ فترة والآن نوافيكم بالتردد الجديد للقناة، ويتم بث إشار القناة الرياضية المغربية عبر قمر نايل سات الصناعي بالإضافة إلي قمر عرب سات وهوت بيرد.

تقوم قناة TNT ببث مباراة الرجاء البيضاوي علي شاشاتها اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مصر، ويمكنكم تنزيل القناة بتقنية الشاشة العادية SD لمشاهدة مباراة الرجاء ضد ليغانيس اليوم.

تردد قناة المغربية الرياضية

نقدم لكم تردد قناة المغربية الرياضية TNT المفتوحة مجاناً بعد حملة التشويش التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة والتي سوف تذيع مباراة الرجاء البيضاوي ضد ليغانيس الإسباني والتي تختص أيضاً في إذاعة الدوري المغربي بجميع فاعلياته وبالإضافة إلى كأس المغرب، ويأتي التردد الخاص بها كالآتي :

القناة التردد معدل التصحيح القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز قناة المغربية الرياضية TNT 12683 3/4 عرب سات رأسي 27500 قناة المغربية الرياضية TNT 10872 3/4 هوت بيرد رأسي 27500 قناة المغربية الرياضية TNT 11476 3/4 نايل سات رأسي 27500 قناة المغربية الرياضية TNT 11157 3/4 نايل سات رأسي 27500 قناة المغربية الرياضية TNT 11476 3/4 نايل سات رأسي 27500