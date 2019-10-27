تردد قناة اون سبورت ON Sport ⚽ لمشاهدة مباريات الدوري المصري الممتاز القادمة Egyptian league القنوات...

نتابع معكم أهم تفاصيل تردد قناة اون سبورت الرياضية المصرية المجانية الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز ومباريات نجوم الكرة المصرية، النادي الأحمر والفارس الأبيض، وقد قامت قناة ON Sport ببث قرعة امم افريقيا 2021 رسميا علي شاشاتها لتحديد المنتخبات المتأهلة لكأس الامم الافريقية في الكاميرون 2021، والآن تقوم ببث أهم مباريات الدوري المصري الممتاز بنجومه الأهلي والزمالك وبيراميدز وغيرهم، كما يتم بث أهم الأحداث الرياضية التي تشارك بها مصر، ولذا تتزايد عمليات البحث عن تردد اون سبورت الرياضية المصرية المجانية في جميع أنحاء الوطن العربي.

تحتوي قناة on sport علي العديد من الاستوديوهات التحليلية المميزة والتي تقوم بنقل كافة الأخبار الرياضية المحلية والعالمية، وتحتوي علي العديد من المعلقين المميزين والمحللين الرياضيين لتقديم محتوي بأعلي جودة للمشاهد.

تردد قناة اون سبورت

يمكنكم استقبال تردد قناة اون سبورت عبر قمو نايل سات الصناعي، والذي يتم استقباله في جميع البلاد العربية والشمال افريقية، وهذا علي اجهزة الاستقبال عادية الجودة، حيث لا تشترط قنوات اون سبورت أن تمتلك جهاز استقبال يدعم تقنية الشاشة الفائقة HD.

تردد قناة اون سبورت On Sport Live

نايل سات 10853 H 5/6 27500

برامج قناة اون سبورت

يقوم قناة اون سبرت بتقديم باقة متميزة جدا من البرامج الرياضية والاستوديوهات التحليلية التي تحتوي علي اشهر المحللين والاعلاميين الرياضيين، ومن البرامج المقدمة علي شاشات القناة:

برنامج مساء الأنوار ويقدمه مدحت شلبي.

برنامج خاص مع سيف: يقدمه سيف زاهر.

جولة في أخبار السوشيال ميديا.

جولة في أخبار السوشيال ميديا. برنامج إستاد مصر

برنامج العين الثالثة

مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز القادمة