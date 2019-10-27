شكرا لقرائتكم خبر عن برج العرب يستضيف مباراة المصرى وكوت دى آور فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الجهات الأمنية وافقت على إقامة مباراة المصري البورسعيدى أمام كوت دى أور بطل سيشل، المقرر لها الأحد المقبل فى الثالثة عصراً بدور الـ32 من تمهيدى الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان على الطرابيلى، عضو نادى المصرى، قد كشف أن مسئولى سيشل قد طلبوا بقاء المصرى فى سيشل وخوض لقاء الإياب هناك بعد انتهاء مباراة الذهاب التى أقيمت اليوم وانتهت بفوز الفريق البورسعيدى برباعية.

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وحقق المصرى فوزا كبيرا على بطل سيشل فى ملعبه برباعية نظيفة، أحرزها أحمد ياسر ومحمود وادى وأوستن اموتو وأحمد جمعة.

أكد الطرابيلي أنه ناقش العرض مع مسئولى نادى المصرى، خاصة أن مسئولو سيشل أكدوا أنه سيتم مخاطبة الكاف من أجل تقديم اللقاء للأربعاء المقبل بدلاً من الأحد 3 نوفمبر.