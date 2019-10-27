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محمود علاء يتلقى عروضا خليجية للرحيل عن الزمالك فى يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمود علاء مدافع الزمالك عدداً من العرض الخليجية خلال الفترة الأخيرة للحصول على خدماته من القلعة البيضاء فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما قدم اللاعب مستويات جيدة مع فريقه منذ الموسم الماضى بجانب إنه بات أحد العناصر الأساسية بالمنتخب الوطنى.

 

ورفض مسؤولو الزمالك رحيل محمود علاء عن الزمالك فى بداية الموسم الجارى، رغم العروض الجيدة التى تلقاها بعد تمسك إدارة النادى باستمراره مع الفريق لكونه أحد العناصر الأساسية بالقلعة البيضاء.

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وشارك محمود علاء مع الزمالك مؤخراً فى الفوز على جينيراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا ثم حصل الفريق على راحة سلبية منذ نهاية اللقاء الخميس الماضى، على أن ينضم اللاعب غداً الاثنين لمعسكر المنتخب الوطنى فى إطار الإعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 14 و18 نوفمبر بالجولة الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

 

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