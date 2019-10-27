شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يتلقى عروضا خليجية للرحيل عن الزمالك فى يناير والان مع تفاصيل الخبر
ورفض مسؤولو الزمالك رحيل محمود علاء عن الزمالك فى بداية الموسم الجارى، رغم العروض الجيدة التى تلقاها بعد تمسك إدارة النادى باستمراره مع الفريق لكونه أحد العناصر الأساسية بالقلعة البيضاء.
وشارك محمود علاء مع الزمالك مؤخراً فى الفوز على جينيراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا ثم حصل الفريق على راحة سلبية منذ نهاية اللقاء الخميس الماضى، على أن ينضم اللاعب غداً الاثنين لمعسكر المنتخب الوطنى فى إطار الإعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 14 و18 نوفمبر بالجولة الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.
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