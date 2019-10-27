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اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تضع اللمسات النهائية للبطولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لكرة القدم والمؤهلة للدورة الأوليمبية طوكيو 2020 والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر 2019 اجتماعاً بمقر الوزارة، بحضور عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المعينة لإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم، وبحضور ممثلى مختلف الجهات الأمنية المعنية وممثلى استادات القاهرة والسلام والشركات المعنية بتذاكر المباريات والشركة الأمنية الخاصة بتأمين المباريات واللجان الفنية المنظمة للبطولة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة الموضوعات والتفصيلات المتعلقة بكافة أوجه تنظيم البطولة لوضع اللمسات النهائية لها، وتتضمن التجهيزات وكافة الاستعدادات الخاصة باستادى القاهرة والسلام وجاهزيتهما لاستقبال المباريات، والحضور الجماهير وأماكن طرح تذاكر المباريات وأسعاره فئاتها والبنية المعلوماتية والمراكز الصحفية وحفلى الافتتاح والختام والاذين سيتسمان وفقاً لما استعرضه الوزير بالبساطة وعدم التكلف مع ضرورة التميز بما يعكس الصورة الحضارية والمكانة والريادة المصرية أفريقياً وعالمياً.

واستعرضت لجان البطولة كل فيما يخصه الاستعدادات والمتطلبات الخاصة بكل لجنة على حدة، بما فى ذلك لجان الملاعب والاستادات والصحة والمعلومات والتذاكر والمالية والإعلامية والمتطوعين وكافة الأمور الإدارية والفنية واللوجستية المتعلقة بالتنظيم، وتم الاتفاق على عقد اجتماع السبت المقبل 2 نوفمبر لاستعراض الموقف النهائى لجميع إجراءات وأعمال التنظيم، بخلاف الاجتماعات الفنية التى ستكون على مدار الساعة من اليوم وحتى انطلاق فعاليات ومباريات البطولة فى 8 نوفمبر 2019.

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