شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفوز على بطل سيشل برباعية بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق المصرى البورسعيدى فى الفوز على كوت دى اور بطل سيشل برباعية نظيفة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، فى اللقاء الذى أقيم عصر اليوم على ملعب لينيتيه بسيشل.

سجل أهداف المصرى أحمد ياسر فى الدقيقة 6 ومحمود وادى فى الدقيقة 15، واوستن اموتو فى الدقيقة 89 وأحمد جمعة الهدف الرابع فى الدقيقة 91، ولم تكن هناك أى خطورة من لاعبى بطل سيشل.

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واستنفد الجهاز الفنى للفريق البورسعيدى كل التغييرات خلال اللقاء، واستعان بحسين رجب بدلا من أحمد ياسر، وشارك عمرو موسى بديلا لإيزى أيميكا، أما أحمد جمعة فشارك بدلا من محمود وادى.

وبهذه النتيجة يخطو المصرى خطوة كبيرة نحو الصعود لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، حيث من المنتظر أن يحسم المصرى مباراة الإياب بنتيجة كبيرة نظرا لفارق الإمكانيات والخبرات بين لاعبى الفريقين.