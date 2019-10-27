شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد27 أكتوبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها فرمان البدرى ينهى إجازة دوليى الزمالك مبكراً، و"التزوير" يُفجر أزمة بين عماد حمدى والإسماعيلى.

طلب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول من المدير الفنى للزمالك "ميتشو" إنهاء إجازة اللاعبين الدوليين بالفريق والاكتفاء بالحصول على 3 أيام فقط بدلا من 6 مثل باقى لاعبى الفريق.

"رادس" يشهد الظهور الأول للقميص الأسود فى الأهلى

يرتدي فريق الأهلي قميصه الجديد الذى يحمل اللون الأسود لأول مرة فى تاريخه حلال مباراة النجم الساحلي التونسي المقرر لها 29 نوفمبر المقبل باستاد رادس فى تونس.

الأهلي يُجدد مفاوضات ضم حجازي في الشتاء

جدد النادي الاهلي رغبته في تدعيم خط الدفاع خلال الفترة المقبلة حيث أعاد مسئولو النادي فتح التعاقد مع أكثر من مدافع وتم ترشيح أكثر من لاعب يأتي في مقدمتهم أحمد حجازي مدافع الأهلي السابق والمحترف بنادي ويست بروميتش الأنجليزي وهناك أيضاً أسامة جلال مدافع فريق أنبي الذى كان مُرشحاً بقوة لتدعيم القلعة الحمراء الصيف الماضي لمكن مُغالاة نادي إنبي أفسدت الصفقة .

الزمالك "يُحصّن" ميتشو ضد "هجمات" السوشيال ميديا

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واصل مجلس الزمالك دعمه للصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، المدير الفنى للفريق الأبيض، حيث أكد مسئولو قلعة ميت عقبة تمسكهم باستمرار ميتشو على رأس الجهاز الفنى للفريق، لاستكمال مهمته مع الفريق ورفض رحيله بعد المطالبات التى شهدتها الفترة الأخيرة من قبل عدد من جماهير الأبيض التى رأت ضرورة رحيل المدير الفنى الصربى خلال فترة توقف الدورى الحالية، واستقدام مدرب جديد، بسبب الأداء المتذبذب للفريق فى الفترة الأخيرة.

"التزوير" يُفجر أزمة بين عماد حمدى والإسماعيلى

كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن إدارة ناديه لديها إستياء شديد من تصرفات عماد حمدى لاعب وسط الفريق بعد تسربيه تصريحات تؤكد إرتباطه بعقد مستمر مع النادى لنهاية الموسم الجارى فقط .

4 ملفات حسمها خالد مرتجى فى ملف "العلاقات الخارجية" بالأهلي

نجح المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، خلال الفترة القليلة الماضية، فى حسم أكثر من ملف "خارجى" تم تكليفه به من قبل محمود الخطيب رئيس النادى، خاصة أن رئيس القلعة الحمراء سبق وكلّف خالد مرتجى بإدارة ملف العلاقات الخارجية كونه يُجيد هذا الملف من خلال خبراته التى اكتسبها طوال السنوات الماضية أثناء وجوده بمجلس الإدارة بجانب عمله سنوات طويلة عضواً فى لجنة الأندية بالفيفا.

مجلس الأهلى برئاسة الخطيب يجتمع غداً فى الشيخ زايد

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلى اجتماعاً عصر غداً ، الأثنين، بفرع الشيخ زايد لمناقشة عدة أمور وقضايا رياضية وإنشائية وإدارية التى فرضت نفسها على الساحة الأهلاوية خلال الفترة الماضية، بجانب التطرق لتداعيات أزمة تأجيل بطولة الدورى التى شغلت الجميع خلال الفترة الماضية قبل أن يتم حسمها بتأجيل المسابقة لما بعد أمم أفريقيا تحت 23 سنة وكان مُقرراً عقد الأجتماع أمس لكن تم تأجيله للغد بسبب ظروف الطقس غير المُستقرة.