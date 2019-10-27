شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكمة يستقر على دعوة جميع الدول العربية للمشاركة فى بطولة العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر اتحاد الملاكمة ، برئاسة محمد عبد العزيز غنيم، على توجيه الدعوة لجميع الدول العربية للمشاركة فى البطولة العربية للشباب المحدد لها شهر فبراير المقبل بمصر. وقال غنيم إنه من المقرر توجيه الدعوة لجميع الدول بدءا من شهر نوفمبر المقبل لتلقى تأكيدات المشاركة. وأكد غنيم إقامة البطولة فى المركز الأوليمبى الذى استضاف النسخة الماضية العام الماضى وحققت نجاحا كبيرا بمشاركة عدد كبير من الدول العربية. ومن المقرر أن تقام بطولة الجمهورية للشباب خلال الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر المقبل بالإسكندرية بمشاركة عدد كبير من اللاعبين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملاكمة يستقر على دعوة جميع الدول العربية للمشاركة فى بطولة العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.