شكرا لقرائتكم خبر عن بطل سيشل يطلب استضافة لقاء الإياب أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو نادى كوت دى أور بطل سيشل مواجهة فريق المصري فى لقاء الإياب على ملعبهم وعدم خوضه بمصر توفيراً للنفقات.
كشف على الطرابيلى، عضو نادى المصرى فى تصريحات لقناةتايم سبورت، أن مسئولى سيشل قد طلبو بقاء المصرى فى سيشل وخوض لقاء الإياب هناك بعد انتهاء مباراة الذهاب الدائرة حاليا.
وكان المصرى قد تقدم بهدفين على فريق كوت دى أور بطل سيشل بعد مرور 75 دقيقة من عمر اللقاء.
أكد الطرابيلي أنه يناقش العرض مع مسئولى نادى المصرى، خاصة أن مسئولى سيشل أكدوا أنه سيتم مخاطبة الكاف من أجل تقديم اللقاء للأربعاء المقبل بدلاً من الأحد 3 نوفمبر.
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