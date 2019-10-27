بيراميدز يتقدم على يانج أفريكانز بهدف فى الشوط الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة يانج أفريكانز التنزانى وبيراميدز، التى تجمعهما حاليًا على الملعب الوطنى تنزانيا ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، بتقدم بيراميدز بهدف دون رد، أحرزه إيريك تراورى فى الدقيقة 41 من عمر اللقاء، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 3 نوفمبر المقبل.
وتعد مشاركة بيراميدز هى الأولى فى مسابقة الكونفدرالية حيث تأهل عن الموسم الماضى بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري.
بيراميدز خاض المباراة بتشكيل مكون من.. أحمد الشناوى، عمر جابر، عبد الله بكرى، دونجا، تراورى، محمد فتحى، عبد الله السعيد، محمد فاروق، دودو الجباس، رجب بكار، وأحمد منصور.
أما فريق يانج أفريكانز فلقد فاز على تاونشيب رولز من بتسوانا بهدفين مقابل هدف في إجمالي مباراتي الذهاب والعودة ليصعد إلى دور الـ32 ويلتقي بزيسكو يونايتد الزامبي، لينجح زيسكو في الإطاحة به، عقب التعادل في تنزانيا 1-1، والفوز على يانج في زامبيا بهدفين مقابل هدف ليودع الفريق التنزاني دوري الأبطال الافريقى ويذهب إلى الكونفدرالية.
ويعد الزمالك بطل النسخة الأخيرة من بطولة الكونفيدرالية، التي توج بصعوبة على حساب نهضة بركان المغربي بعد الهزيمة بهدف دون رد في لقاء الذهاب، ومن ثم الفوز بنفس النتيجة في مباراة الإياب التي أقيمت بملعب "برج العرب"، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي كانت في صف الفارس الأبيض ليتوج بالبطولة لأول مرة في تاريخه.
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