المصري يفوز على بطل سيشل برباعية نظيفة في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز على نظيره كوت دور بطل سيشل بأربعة أهداف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما ببطولة الكونفدرالية.

وحل فريق المصري ضيفًا على كوت دور في ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية وفاز الفريق البورسعيدي برباعية سجلهم أحمد ياسر في الدقيقة السابعة ومحمود وادي في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، وعزز أوموتو وأحمد جمعة تقدم الفريق البورسعيدي بتسجيل الهدفين الثالث والرابع قبل نهاية المباراة.

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بدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: أحمد مسعود، كريم العراقي، أحمد شوشة، اسلام أبو سليمة، عمر كمال، ايزي ايميكا، سعيدو سيمبوريه، أحمد ياسر، حسن علي، اوستين اموتو ومحمود وادي.

وحقق إيهاب جلال مدرب الفريق البورسعيدي مبتغاه بتسجيل هدفين مع بداية المباراة، لينهي على آمال فريق كوت دور مبكرًا، ومع أحداث الشوط الثاني لم تظهر أي هجمات فعّالة لبطل سيشل لتعديل النتيجة، وقبل نهاية المباراة أضاف ثنائي الفريق البورسعيدي أوموتو وأحمد جمعة تفوق المصري بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الوقت بدل من الضائع من المباراة.

ومن المقرر أن يلتقي المصري مع بطل سيشل في مباراة العودة المقرر لها في الثالث من نوفمبر المقبل على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية.