"أتمنى البقاء هنا للأبد".. ماني يتحدث عن مستقبله في ليفربول وعلاقته بصلاح وفيرمينو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

صرح السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، أنه يتمنى البقاء في آنفليد إلى الأبد، كما تحدث عن علاقته بزميليه محمد صلاح وروبيرت فيرمينو، ثنائي الريدز.

وخلال تصريحات لمحطة الإذاعة النرويجية تي في 2 قال ماني: "أنا سعيد للغاية لكوني جزءًا من هذا النادي العظيم، وأستمتع بذلك".

وأضاف ماني: "أتمنى البقاء هنا إلى الأبد".

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وتابع: "لقد لعبت في عدة أندية، لكن ليفربول نادٍ فريد من نوعه، نحن مثل الأسرة، الأجواء لطيفة باستمرار، وهذا مهم للروح المعنوية للاعبين".

وعن اللعب بجوار محمد صلاح وروبيرت فيرمنيو قال اللاعب السنغالي: "من السهل العمل معهما، أنا شخصيًا محظوظ لأنني أتواجد بجوارهما".

وواصل: "إنهما لاعبان جيدان ويجعلان كل شيء أسهل، مو شخص فكاهي في بعض الأحيان، هو لاعب جيد وشخص لطيف، وبوبي خجول، إنه أكثر لاعب كرة قدم خجول قابلته على الإطلاق، لكنه لطيف جدًا".

ويمتلك ماني عقدا مع ليفربول حتى عام 2023، ونجح السنغالي في تسجيل 68 هدفًا، خلال 136 مباراة خاضها بقميص ليفربول منذ انتقاله من ساوثهامبتون مطلع موسم 2016 /2017.