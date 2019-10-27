البدري يطلب الاطلاع على تقارير كوبر وأجيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

طلب حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الاطلاع على تقارير هيكتور كوبر وخافير أجيري مدربي الفراعنة السابقين.

وأوصى البدري، محمد بركات مدير الكرة للمنتخب الوطني، بتجهيز التقارير الخاصة بالفريق التي سبق وقدمها الثنائي الأرجنتيني هيكتور كوبر والمكسيكي خافيير أجيري.

Advertisements

وبحسب ما أكده الحساب الرسمي للاتحاد الكرة فإن البدري يرغب في الاطلاع على تلك التقارير بشكل عام.

وتولى البدري القيادة الفنية للمنتخب الوطني عقب رحيل المكسيكي خافير أجيري بعد إخفاق الفراعنة في منافسات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت بالقاهرة، ووداع الفراعنة المنافسة في دور الـ16 عقب الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني يستعد لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2021 بالكاميرون.