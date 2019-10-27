أبو ريدة: مونديال الأندية لن يتعارض مع كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد هاني أبوريدة، عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه كان حريصا كممثل للكرة الأفريقية في فيفا على عدم تعارض مواعيد مونديال الأندية 2021 مع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، وذلك خلال حضوره لاجتماعات الكونجرس ولجان الاتحاد في جمهورية الصين الشعبية، للتخطيط لإطلاق كأس العالم للأندية بشكلها الجديد.

وكان كونجرس فيفا أقر نظاما وموعدا جديدا لبطولة كأس العالم للأندية، حيث ستقام النسخة الأولى من البطولة الوليدة في الصين في الفترة من يونيو وحتى يوليو 2021، بمشاركة 24 فريقا، وكان هناك تخوفا من تعارض مواعيد البطولة الجديدة مع مواعيد إقامة أمم إفريقيا التي تُقام في الصيف كل عامين، ويعد هذا أول تصريح من مسئول رفيع المستوى بالاتحاد الدولي فيما يتعلق بهذا الشأن.

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وقال أبو ريدة، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن مسؤولي المسابقات في الاتحاد الدولي أكدوا أن جداول المنافسات ستراعي منح الوقت والراحة اللازمة للاعبي قارة إفريقيا ليتمكنوا من المشاركة مع منتخباتهم وأنديتهم بما لا يؤثر سلبيا سواء في مشاركاتهم بكأس العالم للأندية أو بطولة الأمم الأفريقية.

وأشار أبو ريدة إلى العائد الفني والاقتصادي الكبير الذي يعود على الكرة الأفريقية وأنديتها بالمشاركة في هذه البطولة العالمية، مما يساهم في تطوير الكرة بأفريقيا والمنافسات في بطولات الأندية بها.

وأتم أبو ريدة تصريحاته مؤكدًا على عظمة الأندية المصرية وفي مقدمتها الأهلي والزمالك، متمنيا لهما ولممثلي الكرة المصرية التوفيق خلال بطولات الأندية الأفريقية للتأهل والمشاركة في تلك البطولة العالمية، لما سيحققه من طفرة كبيرة في تطوير كرة القدم المصرية.