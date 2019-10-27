روبيرتو يعود لتدريبات برشلونة واستمرارغياب أومتيتى

عاد النجم الإسباني سيرجيو روبيرتو للمشاركة في تدريبات برشلونة الجماعية، فيما استمر غياب الفرنسي صامويل أومتيتى قلب دفاع الفريق.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة قد عاد للتدريبات اليوم الأحد، بعد الحصول على فترة راحة بمناسبة تأجيل مباراة

وقاد إرنستو فالفيردى المدير الفنى للفريق، مران يوم الأحد، حيث شهد المران عودة سيرجى روبيرتو المدافع الأيمن للفريق للمشاركه فى التدريبات.

وأشارت الصحيفة، أن صامويل أومتيتى مدافع

الفريق واصل غيابه عن المران الجماعي، بسبب شعوره ببعض الالام على مستوى الركبة، فيما شارك سيرجيو بوسكيتس في جزء من المران بالرغم من عدم تعافيه بصورة نهائية.

وأتمت، أن الثنائى كارليس بيريز وأنسو فاتي تدربا مع الفريق بصورة طبيعية، كما أنه يتم استدعائهما على فترات للحصول على دقائق مع الفريق الرديف.