بيريز يخطط لعودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد

يخطط فلورنتينو بيريز رئيس نادى ريال مدريد الأسبانى للتوصل إلى اتفاق مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لعودته إلى صفوف الفريق ولكن ليس كلاعب.
ويريد بيرز عودة النجم البرتغالى الى النادى من جديد ، بعد العطاء الذى قدمه اللاعب الى الفريق فىالسنوات الأخيرة حتى اصبح اسطورة الفريق.
وذكرت شبكة" دياريو جول " الأسبانيه ان بيريز عرض على رونالدو ان يتقلد منصب داخل النادى بعد اعتزاله ، وهو ان يكون اللاعب سفيرا لريال مدريد، بسبب شعبية اللاعب العظيمه فى معظم انحاء العالم .
ويرغب بيريز ان يتولى لاعب يوفنتوس هذا المنصب، خاصة وانه سيفيد النادى بشكل كبير من الناحيه التسويقيه .
ويخطط رونالدو للبقاء مع يوفنتوس لفترة و يرتبط مع النادي بعقد يصل حتى عام 2021 و يتفاوض حالياً مع الإدارة من أجل التوقيع على عقد جديد.
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