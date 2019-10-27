المصرى يحقق الفوز برباعية على بطل سيشل بالكونفدرالية

حقق النادى المصرى فوزا سهلا على كوت دي أور بطل سيشل برباعية نظيفة فى ذهاب ملحق دور الـ 32 من النسخة السابعة عشر بالكونفيدرالية الأفريقية والتى أقيمت على ستاد لينيتيه بمدينة فيكتوريا عاصمة سيشل. عاصمة سيشل. وأحرز الأهداف أحمد ياسر ومحمود وادى فى الشوط الأول ، وأوستين اموتو وأحمد جمعة قبل نهاية المباراة وجاءت المباراة متوسطة ولم يستغلها لاعبى المصرى فى إحراز مزيدا من الأهداف قبل لقاء العودة المقرر له الثالث من نوفمبر القادم. المصرى فى إحراز مزيدا من الأهداف قبل لقاء العودة المقرر له الثالث من نوفمبر القادم. وإستسلم الفريق السيشيلى للهزيمة ولم يهدد مرمى المرمى بأية كرات ، ومن المنتظر أن تعود بعثة المصرى للقاهرة بعد عصر غدا – الإثنين – فى طريق عودتها لبورسعيد



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