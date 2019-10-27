انتهاء أزمة ملعب المنصورة

انتهت أزمة عدم لعب فريق المنصورة على ملعبه استاد المنصورة والتي افتعلت منذ يومين، عقب جهود قصوي من رئيس النادي المحاسب حاتم المير والعضوين محمد صلاح وفوزي فتي وعضو مجلس شعب احمد

الشرقاوي، بالتواصل مع وكيل وزارة الشباب والرياضة ومدير أمن الدقهلية.

وصرح محمد صلاح عضو مجلس الادارة بانه تم إنهاء الأزمة عقب عدة جلسات مع مدير الأمن

ووكيل الوزارة وزيارة الملعب ومعاينته وطلب حل جميع المشاكل المذكوره في تقرير الشباب والرياضة من كاميرات مراقبة وصيانة دورات المياه وغرف خلع ملابس ودكة الاحتياطي حتي تم عرض جميع التصليحات على مدير الأمن ووكيل الوزارة والموافقة علي اللعب علي ملعب استاد المنصور.