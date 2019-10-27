شريف الخشاب مديرًا فنيًا للترسانة خلفًا لـ علاء ميهوب

أعلن نادي الترسانة برئاسة طارق السعيد رئيس مجلس ادارة النادي، تعيين شريف الخشاب مدير فني للفريق خلفا لعلاء ميهوب المدير الفني الذي رحل عن الفريق عقب الخسارة في افتتاح دوري القسم الثاني. لعلاء ميهوب المدير الفني الذي رحل عن الفريق عقب الخسارة في افتتاح دوري القسم الثاني. ويسعى فريق الترسانه للمنافسة خلال الموسم الحالي بقوة للصعود الي الدوري الممتاز، بعدما فشل الموسم الماضي في الصعود في المراحل الأخيرة.

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