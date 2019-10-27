اتحاد جدة يحذر ثنائي الفريق من الإنذارات أمام أبها

حذّر الجهاز الفني لفريق اتحاد جدة بقيادة محمد العبدلي ثنائي الفريق "سعود عبد الحميد وزياد الصحفي" من الحصول على بطاقة صفراء خلال مواجهة أبها في الدوري السعودي مساء اليوم الأحد.

ويمتلك كلًا من اللاعبين 3 بطاقات صفراء في رصيدهما، وتنص اللوائح في دوري كأس محمد بن

سلمان على إيقاف اللاعب بعد حصوله على البطاقة الصفراء الرابعة.

ويخشى العبدلي المدير الفني المؤقت للاتحاد إيقاف الظهير الأيمن زياد الصحفي وقلب الدفاع سعود عبدالحميد عن مباراة ديربي جدة أمام الأهلي في الجولة التاسعة من الدوري السعودي، حيث يعد الثنائي من العناصر المهمة والأساسية في الاتحاد.

يواجهه الاتحاد نظيره فريق أهلي جدة يوم الخميس 31 أكتوبر ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن

سلمان للمحترفين

يستعد نادي الاتحاد لمواجهة نظيره فريق أبها مساء اليوم الاحد علي ملعب جامعة الملك سعود ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن

سلمان للمحترفين .