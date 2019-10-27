دوري مراكز الشباب : الإصلاح يكتسح طنان برباعية

اكتسح مركز شباب الاصلاح نظيره مركز شباب طنان باربعة اهداف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب مركز شباب قليوب في اولي جولات بطولة دوري مركز الشباب للموسم الجديد. أحرز أهداف الإصلاح كلا من اللاعب القناص علي ابراهيم "هدفين "وهدف لكلا من محمود جمعه وعبدالله الزميتي واضاع اللاعب زوزا ركلة جزاء . ابراهيم "هدفين "وهدف لكلا من محمود جمعه وعبدالله الزميتي واضاع اللاعب زوزا ركلة جزاء . وشهد اللقاء حضور كل من الدكتور محمود الصبروط مدير عام مديريه الشباب والرياضه بالقليوبية وحسين عشماوي عضو مجلس الشعب ورئيس مجلس إدارة نادي قليوب وليد الفرماوي وكيل المديريه عامر مدير إدارات الشباب ومحمود حسين رئيس مجلس إدارة مركز شباب الاصلاح وبهاء مدير إدارة قليوب وحازم لقمه نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب قليوب. عضو مجلس الشعب ورئيس مجلس إدارة نادي قليوب وليد الفرماوي وكيل المديريه عامر مدير إدارات الشباب ومحمود حسين رئيس مجلس إدارة مركز شباب الاصلاح وبهاء مدير إدارة قليوب وحازم لقمه نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب قليوب. يذكر أن مركز شباب الإصلاح هو بطل الموسم الماضي بدوري مراكز الشباب بمنطقة القليوبية.

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