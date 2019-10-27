تشكيل باريس سان جيرمان ومارسيليا المتوقع لقمة الدوري الفرنسي

يستعد ملعب حديقة الأمراء في باريس اليوم الأحد، لاستضافة لقاء باريس سان جيرمان أمام أوليمبيك مارسيليا، الذي يقام في العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الفرنسي.

ويخوض توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان اللقاء بالشكيل الذي خاض به آخر مباراتين في الدوري المحلي

ودوري أبطال أوروبا.

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي:

حراسة المرمي: كيلو نافاس.

خط الدفاع: توماس مونييه، وبريسنيل كيمبمبي، تياجو سيلفا، خوان بيرنات.

خط الوسط: ماركينيوس، أندير هيريرا، فيراتي، آنخيل دي ماريا.

خط الهجوم: كيليان مبابي، إيكاردي

أما أندريه فيلا المدير الفني لنادي مارسيليا فيعتمد على تشكيلته المعتادة التي يخوض بها معظم مباراياته.

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التشكيل المتوقع لمارسيليا أمام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي:

حراسة المرمي: ستيف مانداندا.

خط الدفاع: بونا سار، بوبكار كامارا، كار، هيروكي ساكاي.

خط الوسط: ستروتمان، لوبيز، رونجلر، جيرمان.

خط الهجوم: بينديتيو، رادينويتش.

يذكر أن باريس سان جيرمان يحتل المركز صداره الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة، بينما يحتل مارسيليا المركز السابع برصيد 16 نقطة.