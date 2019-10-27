مطر طارس يفوز على مركز شباب ابشواي بدوري القسم الثالث

تغلب فريق مطر طارس علي نظيره أبشواي بثلاثة اهداف مقابل هدفين في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الاسبوع الثالث من دوري القسم الثالث. من دوري القسم الثالث. سجل هدفي ابشواي اللاعب بودي، فيما سجل اهدف مطرطارس لاعبيه محمد عبد الرازق و احمد هلال هدفين. محمد عبد الرازق و احمد هلال هدفين. بهذه النتيجة يعتلي فريق مطرطارس قمة المجموعه ب 7 نقاط منتظراً عما ستفسر عنه نتيجة لقاء الواسطي 6 نقاط مع فريق ابوكساه.

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